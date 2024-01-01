Бегония Камелия 1 шт.

УПАКОВКА
Мы уделяем большое внимание к упаковке наших растений, потому что наша главная задача – доставить их Вам живыми и невредимыми, словно Вы сами только что выкопали их в поле! Ведь саженцы требуют особого внимания к упаковке при транспортировке!
Компания Цветория использует трехступенчатую систему упаковки, которая гарантирует жизнеспособность растений в течение двух месяцев.
1. В конце осени, когда сокодвижение в растении останавливается, и саженец переходит в состояние анабиоза, мы выкапываем готовую продукцию и закладываем на хранение в специальное помещение, предварительно пересыпав корни аморфным грунтом.
2. После, саженцы ждут своего хозяина, чтобы найти свой дом и радовать Вас большим и вкусным урожаем! А мы в это время усердно ищем им владельцев
3. С 1 марта начинается отправка посылок в первую очередь по забронированным заявкам, а далее по вновь поступившим заказам.Перед отправкой владельцу корни саженца мы замачиваем в гидрогель. Это даёт растению достаточно влаги, чтобы подпитываться на протяжении всего пути, даже если саженец вдруг проснётся
4. Затем корни помещаются в торфосмесь и надёжно обматываются стретч-плёнкой так, чтобы плёнка прилегала к стволу идеально плотно. Это помешает влаге выйти, таким образом получается замкнутая система. Важно: каждое растение упаковывается индивидуально!
5. На финальном этапе саженцы фасуют в коробку и обкладывают крафтовой бумагой для фиксации неподвижного состояния. Это необходимо чтобы растение не повредилось после нескольких циклов переворотов и возможных ударов при транспортировке.
Отправка декоративных растений осуществляется с применением трехфазной упаковки.
ДОСТАВКА
После оплаты заказа, специалисты компании готовят его к отправке.
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