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Главная > Каталог > Луковичные цветы > Бегония > Бегония Камелия 1 шт.

Бегония Камелия 1 шт.

Бегония Камелия 1 шт.
Бегония Камелия 1 шт.
Инфо о товаре
Наличие есть в наличии
Характеристики
Скоро здесь появятся характеристики данного товара.
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номеру: +7(800)101-14-86
322 ₽
670 ₽
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Описание
Бегония Камелия (Begonia Camelia) – прелестное компактное многолетнее растение, высотой до 35 см, с многочисленными побегами, относящееся к группе камелиевидных. Крупные густомахровые цветки ярко-розового цвета с белыми штрихами на лепестках способны украсить даже самые затененные уголки Вашего садового участка. Обильным цветением радуют с июня до первых заморозков. Совершенно неприхотливы в уходе и с легкостью переносят пересадку. Великолепно дополняют собой клумбы, цветники, балконные контейнеры или подвесные кашпо.
Характиристики ещё в работе, но скоро мы их опубликуем для вас
  • Акция бесплатной доставки распространяется на сумму заказа, если она превышает 3 990 рублей для СДЭК и 3 990 для Почты России.
  • Доставка в рамках акции осуществляется транспортной компанией СДЕК и Почтой России до пункта выдачи по территории Российской Федерации, за исключением Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

УПАКОВКА

Мы уделяем большое внимание к упаковке наших растений, потому что наша главная задача – доставить их Вам живыми и невредимыми, словно Вы сами только что выкопали их в поле! Ведь саженцы требуют особого внимания к упаковке при транспортировке!

Компания Цветория использует трехступенчатую систему упаковки, которая гарантирует жизнеспособность растений в течение двух месяцев.

1. В конце осени, когда сокодвижение в растении останавливается, и саженец переходит в состояние анабиоза, мы выкапываем готовую продукцию и закладываем на хранение в специальное помещение, предварительно пересыпав корни аморфным грунтом.

2. После, саженцы ждут своего хозяина, чтобы найти свой дом и радовать Вас большим и вкусным урожаем! А мы в это время усердно ищем им владельцев

3. С 1 марта начинается отправка посылок в первую очередь по забронированным заявкам, а далее по вновь поступившим заказам.Перед отправкой владельцу корни саженца мы замачиваем в гидрогель. Это даёт растению достаточно влаги, чтобы подпитываться на протяжении всего пути, даже если саженец вдруг проснётся

4. Затем корни помещаются в торфосмесь и надёжно обматываются стретч-плёнкой так, чтобы плёнка прилегала к стволу идеально плотно. Это помешает влаге выйти, таким образом получается замкнутая система. Важно: каждое растение упаковывается индивидуально!

5. На финальном этапе саженцы фасуют в коробку и обкладывают крафтовой бумагой для фиксации неподвижного состояния. Это необходимо чтобы растение не повредилось после нескольких циклов переворотов и возможных ударов при транспортировке.

Отправка декоративных растений осуществляется с применением трехфазной упаковки.

ДОСТАВКА

После оплаты заказа, специалисты компании готовят его к отправке.

  • Луковицы и Корни цветов мы заказываем у надёжных поставщиков из Нидерландов. В связи с повышением пошлины на ввоз на границе, посадочный материал завозится сразу большими партиями: четыре раза весной (25 февраля, 25 марта, 10/25 апреля и 5 мая) и два раза осенью (25 сентября и 25 октября). Если луковиц в наличие нет, а до прибытия есть время – мы собираем предзаказы.
  • Растения мы отправляем с 1 марта по 15 июня и с 1 сентября по 10 ноября. Саженцы плодово – ягодных, винограда и роз, мы производим на собственном питомнике, за исключением небольшого процента новинок в нашем каталоге.
  • Зимой саженцы находятся в состоянии анабиоза, но транспортировка в это время не желательна, так как мороз может загубить растение. Летом же саженец находится в фазе активного роста и развития, транспортировка в это время даёт сильный стресс растениям и снижает процент приживаемости.
  • Для комфортной адаптации и для сохранности растения живыми, пересадка возможна только в осенний и в весенний период.
  • Семена овощей и цветов, мицелий грибов, удобрения, газонная трава и садовый инвентарь отправляются отправляются с 1 марта.

ПОЧТА РОССИИ

  • Стоимость доставки — от 350 рублей
  • Сроки доставки — от 3 до 6 дней с момента отправки
  • В стоимость товара НЕ ВКЛЮЧЕНЫ почтовые сборы, стоимость доставки рассчитывается отдельно
  • Возможна доставка до двери услугой “EMS Курьер”

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА СДЭК

  • Стоимость доставки компанией СДЭК — от 400 рублей
  • Сроки доставки — от 2 до 5 дней после отправки
  • В стоимость товара НЕ ВКЛЮЧЕНЫ почтовые сборы, стоимость доставки рассчитывается отдельно
  • Выбор: самовывоз или доставка до двери

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

  • Картой банка через внутренний защищённый шлюз системы Сбербанк Эквайринг. Важно: платёжный шлюз предоставил Сбербанк, все транзакции надёжно защищены
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У меня есть вопрос Как работает доставка и оплата? У меня есть претензия Где мой заказ и когда его отправят? Хочу купить, помогите с выбором
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