Бегония Камелия 1 шт.

УПАКОВКА

Мы уделяем большое внимание к упаковке наших растений, потому что наша главная задача – доставить их Вам живыми и невредимыми, словно Вы сами только что выкопали их в поле! Ведь саженцы требуют особого внимания к упаковке при транспортировке!

Компания Цветория использует трехступенчатую систему упаковки, которая гарантирует жизнеспособность растений в течение двух месяцев.

1. В конце осени, когда сокодвижение в растении останавливается, и саженец переходит в состояние анабиоза, мы выкапываем готовую продукцию и закладываем на хранение в специальное помещение, предварительно пересыпав корни аморфным грунтом.

2. После, саженцы ждут своего хозяина, чтобы найти свой дом и радовать Вас большим и вкусным урожаем! А мы в это время усердно ищем им владельцев

3. С 1 марта начинается отправка посылок в первую очередь по забронированным заявкам, а далее по вновь поступившим заказам.Перед отправкой владельцу корни саженца мы замачиваем в гидрогель. Это даёт растению достаточно влаги, чтобы подпитываться на протяжении всего пути, даже если саженец вдруг проснётся

4. Затем корни помещаются в торфосмесь и надёжно обматываются стретч-плёнкой так, чтобы плёнка прилегала к стволу идеально плотно. Это помешает влаге выйти, таким образом получается замкнутая система. Важно: каждое растение упаковывается индивидуально!

5. На финальном этапе саженцы фасуют в коробку и обкладывают крафтовой бумагой для фиксации неподвижного состояния. Это необходимо чтобы растение не повредилось после нескольких циклов переворотов и возможных ударов при транспортировке.

Отправка декоративных растений осуществляется с применением трехфазной упаковки.

ДОСТАВКА

После оплаты заказа, специалисты компании готовят его к отправке.

Луковицы и Корни цветов мы заказываем у надёжных поставщиков из Нидерландов. В связи с повышением пошлины на ввоз на границе, посадочный материал завозится сразу большими партиями: четыре раза весной (25 февраля, 25 марта, 10/25 апреля и 5 мая) и два раза осенью (25 сентября и 25 октября). Если луковиц в наличие нет, а до прибытия есть время – мы собираем предзаказы.

Растения мы отправляем с 1 марта по 15 июня и с 1 сентября по 10 ноября. Саженцы плодово – ягодных, винограда и роз, мы производим на собственном питомнике, за исключением небольшого процента новинок в нашем каталоге.

Зимой саженцы находятся в состоянии анабиоза, но транспортировка в это время не желательна, так как мороз может загубить растение. Летом же саженец находится в фазе активного роста и развития, транспортировка в это время даёт сильный стресс растениям и снижает процент приживаемости.

Для комфортной адаптации и для сохранности растения живыми, пересадка возможна только в осенний и в весенний период.

Семена овощей и цветов, мицелий грибов, удобрения, газонная трава и садовый инвентарь отправляются отправляются с 1 марта.

ПОЧТА РОССИИ

Стоимость доставки — от 350 рублей

Сроки доставки — от 3 до 6 дней с момента отправки

В стоимость товара НЕ ВКЛЮЧЕНЫ почтовые сборы, стоимость доставки рассчитывается отдельно

Возможна доставка до двери услугой “EMS Курьер”

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА СДЭК

Стоимость доставки компанией СДЭК — от 400 рублей

Сроки доставки — от 2 до 5 дней после отправки

В стоимость товара НЕ ВКЛЮЧЕНЫ почтовые сборы, стоимость доставки рассчитывается отдельно

Выбор: самовывоз или доставка до двери

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ